Si gioca martedì 29 novembre alle 13.00 allo stadio ‘Moccagatta’.

Con il calendario intasato e le partite ravvicinate, Alessandria e Olbia si sfidano nello scontro diretto che vale un pezzo di salvezza.

Perché la loro posizione è là in basso, a lottare per restare nella zona spareggi o, magari, per uscirne prima della fine del campionato.

Due squadre che faticano a segnare (grigi a secco da 3 gare, bianchi da 2) con le difese che sono tra le peggiori 6 del girone.

LA PARTITA

OLBIA – La classifica dice penultimo posto (19°) con 11 punti (2 vinte, 5 pari, 8 perse, gol 10-20). La formazione sarda arriva da 2 sconfitte di fila per 1-0 (Carrarese, Cesena) ed è allenata da Roberto Occhiuzzi (43) che utilizza principalmente il 3-4-1-2 , alternato a volte col ‘rombo’ 4-3-1-2. Miglior marcatore Ragatzu (4).

La classifica dice (19°) con (2 vinte, 5 pari, 8 perse, gol 10-20). La formazione sarda per 1-0 (Carrarese, Cesena) ed è allenata da (43) che utilizza principalmente il , alternato a volte col ‘rombo’ 4-3-1-2. Miglior marcatore (4). ALESSANDRIA – E’ appaiata al Montevarchi al 17° posto con 13 punti (3 vinte, 4 pari, 8 perse, gol 8-18), arriva dallo 0-0 di Fiorenzuola e ha fatto 2 punti nelle ultime 3. Non segna da 390 minuti (con i recuperi) e ha il peggior attacco del girone (come la Vis Pesaro).

Ultimo modulo utilizzato 4-4-1-1. Miglior marcatore Nepi (2).



I PRECEDENTI

Sono 24 fra il 1983 e il 2021, sempre in serie C. Il bilancio è nettamente a favore dell’Alessandria: 15-2 le vittorie e 7 pareggi, gol 42-14. Addirittura al ‘Moccagatta’ i grigi sono imbattuti: l’Olbia ci ha perso 8 volte, pareggiando 4 e l’ultima ‘X’ è del gennaio ’20. Per trovare l’ultimo successo sardo, invece, ovviamente nell’isola, bisogna risalire al maggio ’09 (1-0). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Giorgio Bozzetto (BG)

Assistenti: Andrea Mastrosimone (RN) / Andrea Rizzello (Casarano)

4° ufficiale: Omar Abou El Ella (MI)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Bozzetto, esordiente in serie C, ha diretto finora 4 partite.