Il ministro Santanché: “Nasce la rete di alberghi solidali per donne vittime di violenza”

In occasione della Giornata internazionale per combattere la violenza contro le donne (25 novembre), su iniziativa del Ministro del Turismo Daniela Santanche’ è nata una rete nazionale di alberghi solidali chiamata “Qui non sei sola”, per far fronte all’emergenza segnalata dai dati ISTAT relativa alla carenza di strutture in grado di ospitare donne, anche con figli.

LO SCOPO

“Strutture – ha spiegato il ministro- per la prima accoglienza. Lo scopo è quello di creare una mappa degli Hotel che hanno aderito all’iniziativa, e sono già oltre mille le strutture che entrano a far parte della rete tra Federalberghi, Una Hotel, Federturismo, CNA Turismo, Assohotel”.

“Il ruolo di tutti è quello di lavorare insieme per raggiungere risultati nel contrasto alla violenza. Uniamo le nostre voci per prevenire, sensibilizzare e proteggere con azioni concrete le donne, affinché non si sentano più sole” la conclusione della Santanché, che ha ricordato che anche il Ministero del Turismo è stato illuminato di rosso in ricordo di tutte le vittime di violenza