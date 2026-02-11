Coppa Italia: il Como vince a Napoli, 7-6 ai rigori, e va in semifinale contro l’Inter

NAPOLI (ITALPRESS) – Sarà il Como a sfidare l’Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 al termine dei novanta minuti, una sequenza infinita di rigori sancisce il passaggio del turno dei ragazzi di Fabregas ai danni del Napoli, eliminato a testa alta al ‘Maradonà. Al rigore di Baturina nel primo tempo, ha risposto in apertura di ripresa il solito Vergara. Nella serie dal dischetto è decisivo l’errore di Lobotka all’ottavo tiro (avevano sbagliato anche Lukaku e Perrone). Come accaduto nel match di campionato terminato 0-0, le due formazioni si annullano anche per buona parte del primo tempo. Frazione dai ritmi di gioco sicuramente godibili, ma con zero occasioni da gol nitide, a causa della grande applicazione tattica delle due squadre. Al 36′, però, ecco l’episodio che rompe l’equilibrio. Dalla corsia di sinistra Valle mette in mezzo l’assist per l’accorrente Smolcic che prende una botta alla gamba sinistra da Olivera e finisce per terra: Manganiello non ha dubbi e fischia rigore per gli ospiti. Dal dischetto va Baturina nella stessa porta, dove all’andata aveva sbagliato Morata. Il croato, però, non sente la pressione e realizza con freddezza l’1-0, calciando un rigore all’angolino basso ed interrompendo la maledizione dei lariani nel fondamentale. Nel finale di frazione il Napoli protesta per un intervento al limite di Ramon su Hojlund al limite dell’area che Manganiello giudica non da ultimo uomo. Al contrario del primo, il secondo tempo inizia col botto: un Como sino a quel momento difensivamente impeccabile si distrae subito dopo un minuto, subendo la rete del pari. Da un’invenzione di Hojlund che buca la retroguardia comasca, Vergara riceve palla, si invola verso Butez e mette la palla all’angolino per l’1-1, replicando il gol alla Fiorentina nella porta opposta. Al 49′ gli animi si infiammano nuovamente e nell’occhio del ciclone c’è sempre Ramon: dopo aver steso Hojlund, lo spagnolo non viene punito col doppio giallo e Conte va su tutte le furie. Il Napoli ha qualche minuto di predominio, ma non ne approfitta e nei venti minuti finali torna a giocare anche il Como. Al 83’ il neoentrato Vojvoda sfiora il gol del sorpasso, ma Milinkovic si fa trovare pronto e manda la partita oltre il novantesimo. Ad uscire vincente dalla lotteria dei rigori, andati ad oltranza, è alla fine il Como, grazie alla parata di Butez su Lobotka. I lariani si regalano la semifinale contro l’Inter: l’andata andrà in scena a San Siro ad inizio marzo. Domani sera, al Dall’Ara, l’ultimo quarto tra Bologna e Lazio: la vincente se la vedrà con l’Atalanta.

