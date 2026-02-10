Olimpiadi, Arianna Fontana: “Non ho altre parole, è stato magico”

Sport Video

Feb 10, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Durante tutta la stagione abbiamo lavorato con altri ragazzi della squadra, questo è un risultato che significa davvero tanto per tutti quanti”. Lo ha dichiarato Arianna Fontana, medaglia d’oro nella staffetta mista di short track, intervenuta a Casa Italia, a Milano. “È stato bellissimo sentire il tifo che ci spingeva, che cresceva e ci dava davvero una grande forza. Non ho altre parole, è stato magico. Record di medaglie di Mangiarotti? Penso ad oggi, domani ci sarà un reset”.

