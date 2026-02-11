Alessandria smistamento: prevista la nomina di un commissario per il polo logistico

In vista dei lavori previsti allo smistamento ferroviario di Alessandria, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alla Logistica, Enrico Bussalino, tengono a precisare quanto segue

La previsione della nomina di un Commissario straordinario per il Polo Logistico di Alessandria Smistamento, prevista nel DL Infrastrutture, rappresenta una scelta concreta e lungimirante per garantire tempi certi e un’accelerazione decisiva nella realizzazione di un’infrastruttura strategica per il Piemonte e per l’intero sistema logistico del Nord-Ovest.

Si tratta di strumento fondamentale per superare le complessità procedurali che, spesso, rallentano opere di questa portata, consentendo di trasformare rapidamente un grande progetto in un volano reale di sviluppo, occupazione e competitività.

Il Polo logistico di Alessandria è destinato a diventare uno snodo centrale del trasporto merci europeo, rafforzando il ruolo del Piemonte come retro-porto naturale dei porti liguri e come piattaforma intermodale di rilevanza internazionale.

La nomina di un Commissario va nella direzione che la Regione Piemonte sostiene da tempo: meno burocrazia, più efficienza e cantieri che avanzano. È una risposta concreta alle esigenze dei territori, delle imprese e dell’economia reale, che chiede infrastrutture moderne e operative nei tempi previsti. Un ringraziamento va al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’attenzione concreta dimostrata verso il territorio e per la volontà di accelerare la realizzazione di un’opera strategica come il Polo logistico di Alessandria.