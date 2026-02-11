Valenza: dal Ministero della Cultura in arrivo 1.190.000 euro per il Museo dell’Arte Orafa

Il Ministero della Cultura ha assegnato un finanziamento di 1.190.000 euro alla Provincia di Alessandria per il restauro e la rifunzionalizzazione del Museo dell’Arte Orafa di Valenza, un intervento di grande valore culturale. Il progetto è stato ammesso al Programma 2025-2027 del Ministero della Cultura – “Grandi Progetti Beni Culturali”.

L’intervento prevede il restauro e la rifunzionalizzazione del piano terra del corpo di fabbrica affacciato su via IX Febbraio, che comprende la chiesa sconsacrata dell’ex convento dei Domenicani, oltre alla rifunzionalizzazione del 1° piano affacciato sulla stessa via.

LE VOCI – Così il casalese Enzo Amich, deputato di Fratelli d’Italia: “È un risultato concreto per il nostro territorio e per Valenza, che rappresenta un’eccellenza riconosciuta anche all’estero. Con questo finanziamento si dà impulso ad un intervento che unisce tutela e rilancio: recuperare spazi di grande valore storico e restituirli pienamente alla fruizione culturale, rafforzando l’identità della città e la sua vocazione”.

Così la consigliera regionale di FdI, la valenzana Silvia Raiteri: “Per la nostra città è un segnale importante. Investire su questi spazi significa creare nuove opportunità di fruizione e di attrattività, mettendo in rete cultura e territorio. Valenza merita progetti capaci di dare qualità urbana e servizi culturali all’altezza della sua storia”.

Un artigiano orafo al lavoro (foto ‘Il Giornale dell’Arte’)