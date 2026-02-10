Sport Video

Olimpiadi, Mosaner e Constantini: “Un bronzo voluto e sofferto”

Di

Feb 10, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “E’ stata una medaglia sofferta”. Amos Mosaner, a Casa Italia a Cortina, commenta così la conquista del bronzo olimpico nel doppio misto di curling assieme a Stefania Constantini. “Siamo rimasti uniti nei momenti cruciali, sono quasi più contento di questo bronzo che dell’oro di Pechino, è venuto fuori il meglio di noi stessi”, aggiunge. “La medaglia di Pechino è arrivata dopo una settimana strepitosa – dice dal canto suo Stefania Constantini – Era importante lavorare in questo quadriennio per riconfermarsi, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo orgogliosi”.

glb/mca3

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Venezia: picchia la compagna e fugge con i figli, arrestato 33enne italiano

Feb 11, 2026
Calcio Sport

Coppa Italia: il Como vince a Napoli, 8-7 ai rigori, e va in semifinale contro l’Inter

Feb 11, 2026
Sport Video

Olimpiadi, Arianna Fontana: “Non ho altre parole, è stato magico”

Feb 10, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

Valenza: dal Ministero della Cultura in arrivo 1.190.000 euro per il Museo dell’Arte Orafa

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Venezia: picchia la compagna e fugge con i figli, arrestato 33enne italiano

Feb 11, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società Cucina

Il Carnevale nelle scuole di Borghetto e Rivalta con il menù speciale di Dussmann

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Alessandria smistamento: prevista la nomina di un commissario per il polo logistico

Feb 11, 2026 Raimondo Bovone