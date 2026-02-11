Il Carnevale nelle scuole di Borghetto e Rivalta con il menù speciale di Dussmann

Dussmann Service celebra il Carnevale portando sulle tavole delle mense scolastiche di Rivalta Bormida e Borghetto di Borbera un menù speciale, ispirato ai colori e ai sapori di questa festa tanto amata dai bambini. Per gli alunni l’opportunità di assaporare pietanze diverse dal consueto menù settimanale, pensate per rendere il momento del pranzo un’occasione di festa e condivisione.

Ieri, martedì 10 febbraio, nelle scuole dell’infanzia ed elementari di Rivalta Bormida, è stato servito un menù composto da fusilli tricolore con olio extravergine d’oliva e grana, nuggets di pesce, cavolo julienne misto e chiacchiere.

Sempre ieri, al Nido di Rivalta Bormida, il servizio ha previsto il menù del giorno accompagnato dalle chiacchiere.

Ma domani, giovedì 12 febbraio, nelle scuole medie di Rivalta Bormida e nel Comune di Borghetto di Borbera, verrà proposto un menù a base di fusilli tricolore al pomodoro, nuggets di pesce, patatine stick e chiacchiere. Oltre a rendere il pranzo un momento speciale, l’iniziativa dei menù di Carnevale si propone di trasmettere ai bambini un’educazione alimentare consapevole, sensibilizzandoli sull’importanza di una dieta varia ed equilibrata fin dai primi anni di vita.

Dussmann Service crede che il cibo non sia solo nutrimento, ma anche cultura, condivisione e scoperta, valori fondamentali per la crescita dei più piccoli. Nelle mense scolastiche italiane, Dussmann Service eroga circa 22 milioni di pasti ogni anno, con un’attenzione costante alla qualità degli ingredienti e alla

sostenibilità. L’azienda privilegia filiere corte, prodotti certificati e il rispetto della stagionalità, contribuendo alla riduzione degli sprechi alimentari. La sostenibilità resta un pilastro della filosofia di Dussmann Service, che opera nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), privilegiando prodotti biologici, certificati DOP e IGP, provenienti da filiere locali e a km zero.