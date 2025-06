Mini-football: Alessandria Eagle fa la storia, battuta ai rigori nella finale nazionale

Alessandria Eagle non è solo una squadra: è un’emozione, è un’idea, è una famiglia che vola alto. Alessandria Eagle, unica e orgogliosa rappresentante della provincia di Alessandria, indipendente per scelta da ogni circuito amatoriale, ha scritto una pagina epica alla Riviera Cup-Football in The Sun, finali nazionali di Calcio a 7 organizzate a Cesena lo scorso fine settimana da Mini Football Italia e Romagna Tornei.

Un cammino straordinario quello delle Aquile alessandrine: 1° posto nel girone e cavalcata entusiasmante fino alla finalissima. Dopo essere passati in vantaggio, il sogno sembrava a un passo. Ma gli avversari hanno raggiunto il pari sul filo di lana e la crudele lotteria dei rigori, quella che non guarda in faccia a nessuno, ha spento la speranza. Onore ai vincitori, l’FC Riva, ma l’anima della manifestazione è stata senza dubbio Alessandria Eagle.

Questo gruppo ha mostrato qualcosa di raro e prezioso: amicizia vera, spirito di squadra, senso di famiglia. Si sono sostenuti, aiutati, esaltati. Uniti dalla maglia e da valori profondi.

In un mondo dove tutto rientra in schemi preconfezionati, Alessandria Eagle vola libera, senza compromessi, senza legami con strutture che ne possano limitare l’identità. È una realtà autentica, sana, costruita passo dopo passo, con idee chiare e obiettivi veri.

Dopo aver sfiorato il trionfo, le Aquile guardano al futuro. E le aquile ci vedono benissimo. Le energie si stanno ricaricando e l’Europa League è realtà. Ma in fondo al cuore c’è anche un piccolo grande sogno: volare a settembre nella Champions.

Alessandria Eagle