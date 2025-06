Fratelli d’Italia apre un nuovo ufficio politico al quartiere Cristo

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di Fratelli d’Italia

Grande partecipazione, sabato scorso 21 giugno, all’inaugurazione del nuovo ufficio politico del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, nel cuore del quartiere Cristo, in corso Acqui 138. Militanti, simpatizzanti e cittadini hanno gremito i locali e l’area antistante del nuovo spazio, che diventerà punto di riferimento stabile per l’attività politica del partito sul territorio.

GLI INTERVENTI – Nel corso della serata hanno parlato in molti, a cominciare da Alessandro Traverso, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia: “Essere presenti nel quartiere Cristo significa essere vicini ai cittadini, intercettare le loro esigenze e costruire una politica che parte dal basso”.

È poi intervenuto Maurizio Sciaudone, capogruppo del partito in Consiglio provinciale e residente proprio nel quartiere: “Questa sede rappresenta un ritorno alla politica di prossimità. Un luogo fisico dove poter incontrare i cittadini, ascoltarli, confrontarsi, costruendo insieme soluzioni ai problemi concreti”.

Così Emanuele Locci, presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Comune: “Avevamo l’obiettivo di creare un presidio nel quartiere Cristo e vogliamo essere un punto di riferimento credibile e costante, dimostrando che Fratelli d’Italia ha visione e competenza per governare bene Alessandria. Da qui parte un cammino per costruire un’alternativa credibile alla sinistra che ha mal governato la città”.

Conclusioni dell’on. Fabrizio Comba, coordinatore regionale del partito: “Fratelli d’Italia è il partito che parte dalle periferie e dai quartieri popolari, che ascolta e risponde ai bisogni concreti delle persone. L’apertura di questa sede è un segnale chiaro: vogliamo riportare il centrodestra al governo della città”.

All’inaugurazione erano presenti Federico Riboldi, coordinatore provinciale del partito e assessore regionale, il presidente della Provincia Luigi Benzi, la consigliera regionale Silvia Raiteri, il consigliere comunale di Alessandria Fabrizio Priano, il consigliere comunale di Valenza Daniele Boccardi, e numerosi dirigenti locali tra cui Luca Bigiorno e Alessio Abbinante. Una partecipazione che testimonia la coesione e la determinazione del partito a tutti i livelli istituzionali.