PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Alex Marquez (Ducati Gresini) in testa al termine della sessione di Practice del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1’37″350 e precede di 0″082 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e di 0″172 Marco Bezzecchi (Aprilia). Più indietro Marc Marquez (Ducati), sesto a 0″278, e Jorge Martin (Aprilia), decimo a 0″408 davanti ad Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), primo dei non qualificati al Q2. In Q2 ci saranno anche Pedro Acosta (Ktm), Johann Zarco (Honda LCR), Brad Binder (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Domani qualifiche e Sprint, domenica la gara lunga.

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