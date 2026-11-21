LAS VEGAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli è il più veloce, ma è di Max Verstappen la pole position al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. La penalità di 5 posizioni al campione del mondo (1’33″893) per l’utilizzo del 6° motore endotermico stagionale favorisce l’olandese della Red Bull, che partirà davanti a tutti nella gara di domani (ore 5 italiane) sulla Strip grazie al tempo di 1’34″151. Comincerà dalla prima fila anche la Mercedes di George Russell (1’34″224), che precede la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Isack Hadjar. Terza fila con Arvid Lindblad (Racing Bulls) appena davanti ad Antonelli. Fuori in Q2 entrambe le Ferrari: Charles Leclerc partirà decimo dopo la penalità di Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton scatterà dall’undicesima posizione.

(ITALPRESS).