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Giro d’Italia: Magnier vince in volata la 18^ tappa, Vingegaard saldo in rosa

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Mag 28, 2026

PIEVE DI SOLIGO (ITALPRESS) – Paul Magnier vince in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km. Il velocista della Soudal Quick-Step ha preceduto sul traguardo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). La maglia rosa rimane saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. In attesa delle ultime salite, la tappa è stata caratterizzata dalla consueta fuga da lontano. Mattia Bais e Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), James Shaw (EF Education-EasyPost) e Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) sono stati i quattro battistrada. Il gruppo maglia rosa ha gestito a distanza senza mai forzare il ritmo, concedendo circa due minuti di vantaggio agli attaccanti. Il gruppo è tornato compatto a circa 20 chilometri dall’arrivo: solo Geens ha resistito più a lungo, restando in fuga fino ai piedi del Muro di Cà del Poggio. Nel frattempo, l’ex maglia rosa Afonso Eulalio, nonostante una caduta, ha attaccato sorprendendo Vingegaard, che però ha risposto immediatamente. Negli ultimi cinque chilometri è successo di tutto: Kulset ed Eulalio hanno provato a guadagnare secondi preziosi, ma i velocisti sono rientrati per la volata finale. A imporsi è stato Paul Magnier, al suo terzo successo in questa Corsa Rosa. Domani in programma la diciannovesima e terzultima tappa, la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 km, con cinque GPM e circa 5000 metri di dislivello.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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