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Alghero: arrestato all’aeroporto un nigeriano con 80 ovuli di cocaina nell’intestino

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Mag 29, 2026
ALGHERO (ITALPRESS) – I finanzieri della Compagnia di Alghero hanno sequestrato circa 1 kg di cocaina all’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero-Fertilia, arrestando un nigeriano appena arrivato con un volo proveniente da Milano. L’uomo, apparso agitato durante i controlli, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la presenza di ovuli contenenti droga occultati nel tratto gastro-intestinale. Il passeggero è stato accompagnato in ospedale, dove gli esami diagnostici hanno permesso di recuperare 80 ovuli contenenti complessivamente circa 1 kg di cocaina. Al termine delle procedure mediche è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Bancali su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Si tratta del 2° arresto di un cosiddetto “ovulatore” effettuato nel mese di maggio nello scalo algherese, dove sono stati intercettati complessivamente oltre 2 kg di droga.tvi/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

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