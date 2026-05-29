Il saggio spettacolo del corso di teatro Bagliani-Cazzola alle 21 di venerdì 5 giugno all’Alessandrino

IL TEATRO FA BENE! Con questo motto che identifica il corso e svela una grande verità, è giunto il momento del SAGGIO-SPETTACOLO del 5 giugno, di nuovo al Teatro Alessandrino alle ore 21, grazie alla disponibilità della proprietà dei teatri e all’immancabile sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Dopo 7 mesi di lavoro sul palco e di crescita culturale e umana, sia come singoli che come gruppo, i 25 iscritti al corso di recitazione dell’attor nostro Massimo Bagliani e di sua moglie Isabella Cazzola sono pronti. Il palco dell’Alessandrino fa un po’ paura, dopo aver lavorato tutto l’anno al Kristalli, ma c’è entusiasmo per l’evento e grande voglia di affrontare il pubblico. La base del teatro. Senza di esso, tutto è inutile.

LO SPETTACOLO – Nel saggio di quest’anno, il 12° consecutivo, gli allievi del corso porteranno in scena la storia di una Compagnia teatrale che sta ultimando le prove prima del debutto, svelando le nevrosi, le ansie, le curiosità che accompagnano la prima uscita di uno spettacolo. Gli aspiranti attori, visto l’argomento, è come se interpretassero sé stessi, vivendo in prima persona ciò che dovranno trasmettere alla platea, con scene tratte da diversi autori teatrali, adattate allo scopo da Bagliani (lavoro immane già qui) e poi con un finale che li vede tutti in scena (come all’inizio) per un estratto dal libro ‘Fahrenheit 451’ scritto da Ray Bradbury.

LA SCALETTA – Ci sarà da divertirsi, come sempre, partendo da ‘La sedia da spostare‘ (adattamento da Giorgio Gaber) alla ‘Sedia proibita’, dalla famosa ‘Schedina’ (celebre scketch di Franchi e Ingrassia) al Cyrano di Bergerac. Ma non vi svelo tutto, vi lascio un po’ di suspence per le sorprese.

Le uscite saranno 15, con la narrazione di Massimo come filo conduttore e le pillole di ‘Storia del Teatro’ di Isabella, ben presenti e più o meno nascoste in alcune scene, pronte ad aprire la mente dello spettatore.

Senza dimenticare il grande Shakespeare, sempre presente nei corsi di Bagliani e alla base, udite udite, del corso del prossimo anno, tutto incentrato sulla produzione del grande drammaturgo inglese.

Non resta che prepararsi e arrivare per tempo perché…. IL TEATRO FA BENE!

L’ingresso del Teatro Alessandrino