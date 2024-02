La Quarta Commissione della Regione Piemonte (pres. Alessandro Stecco) ha espresso parere consultivo favorevole sulle materie di propria competenza del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Dopo le relazioni degli assessori Chiara Caucino (Pari opportunità) e Lugi Icardi (Sanità) delle scorse settimane, è toccato all’assessore Maurizio Marrone (Politiche sociali) illustrare gli interventi più significativi, senza variazioni rispetto al bilancio pluriennale, evidenziando “la necessità di migliorare i sistemi informativi e di rafforzare le procedure per la rendicontazione dei fondi”.

Confermati gli interventi per la disabilità con 13 milioni di euro, così come i progetti per la vita indipendente. Per gli anziani è previsto 1 milione di euro (invecchiamento attivo).

Confermati anche i 150.000 euro per i senza fissa dimora, in particolare per la formazione dei tutor sociosanitari, e il rifinanziamento del progetto ‘Vita nascente’ con 940.000 euro.