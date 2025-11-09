Attualità Alessandrina Calcio Sport

La Juve Next Gen ritrova gol e punti, il destro di Pedro castiga il Forlì e muove la classifica

DiRaimondo Bovone

Nov 9, 2025 , , , , , ,

La seconda squadra bianconera torna al successo, dopo 3 sconfitte consecutive senza segnare, e sale a ridosso della zona playoff a quota 17, come Campobasso e Pianese, ma dietro per differenza reti, e comunque +7 sulla zona playout. Il Forlì, invece, interrompe una serie positiva di 5 turni e resta nelle zone alte della graduatoria con i suoi 20 punti.
La baby-Juve, in campo all’inizio senza ‘over’ (Scaglia infortunato e Guerra in panchina), è così uscita dal periodo buio in cui era sprofondata grazie al 2° gol stagionale del difensore brasiliano, arrivato dopo un tiro rimpallato del giovane Mazur (2007). Protagonista il Football Video Support (FVS) con 2 chiamate per parte: annullato un gol al Forlì (dell’ex Petrelli) al 9’ del primo tempo e tolto un rigore al Forlì, concesso dall’arbitro, al 16’ della ripresa. Confermata la decisione del campo negli altri 2 casi.
Molto contrariato, nel post gara, il tecnico ospite Miramari, che ha parlato di gara incommentabile e condizionata dall’arbitro, lamentando il fuorigioco di Pedro sul gol e un recupero troppo breve.

JUVENTUS NEXT GEN-FORLI’ 1-0
GOL: Pedro (JNG) al 24’ s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro, Gil; Turco (dal 38’ p.t. Savio), Owusu (dal 20’ s.t. Mazur), Faticanti, Rouhi; Deme (dal 42’ s.t. Pagnucco), Anghelè (dal 20’ s.t. Amaradio); Okoro (dal 42’ s.t. Guerra.). A disp: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Brugarello, Pugno, Crapisto, Van Aaerle, Martinez, Perotti. All.: Brambilla
FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Cavallini (dal 41’ s.t. Manuzzi); Franzolini (dal 36’ s.t. Giovannini), Menarini, De Risio (dal 31’ s.t. Ripani); Macrì (dal 31’ s.t. S. Saporetti), Petrelli, Farinelli (dal 36’ s.t. Coveri). A disp: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Spinelli, Valentini, Scorza, Graziani, Pellizzari. All.: Miramari

La postazione FVS dello stadio ‘Moccagatta’ (foto Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

