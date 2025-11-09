Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria fa 5 su 5 e resta al comando della classifica

Quinta vittoria consecutiva per Alessandria che rimonta il Cus Torino e vince 3-1 (17-25, 25-19, 25-17, 25-14), con Giorgia Coveccia MVP (migliore in campo) con 18 punti realizzatiOra Acrobatica guida la classifica con 14 punti, in attesa del risultato di Mondovì che, al massimo potrebbe raggiungere la squadra mandrogna.
LE PAROLE – Queste le dichiarazioni di coach Napolitano a fine gara: “Il CUS Torino non aveva nulla da perdere e ha un modo di giocare molto particolare. Noi ci abbiamo messo un po’ ad entrare in partita, anche perchè questa settimana abbiamo caricato tanto, dal momento che spesso i campionati si decidono anche sul carico/scarico e perciò sapevamo che saremmo arrivati un po’ pieni alla gara di oggi. Siamo stati bravissimi a tirarci fuori dalle difficoltà e nel 3° e 4° set non c’è stata partita. Anche oggi chi è entrato si è fatto trovare prontissimo e sono certo che chi non lo ha ancora fatto, avrà la possibilità di farlo e sarà preziosissimo per il prosieguo del campionato. Da domani inizieremo già a pensare alla gara di Volpiano”.

Da sinistra lo sponsor Gallina, l’assessore Oneto, il presidente La Rosa
e Giorgia Coveccia, MVP di giornata

