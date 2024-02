La Juventus Next Gen ha portato casa il 10° risultato utile di fila (22 punti), consolidando la posizione playoff, ma conto la Lucchese non è andata oltre l’1-1. Risultato che, peraltro, rappresenta un miglioramento stagionale, visto che nei 2 precedenti aveva perso (3-2 in Coppa Italia e 1-0 in campionato). E pure ieri sera i ragazzi bianconeri hanno sofferto tantissimo, soprattutto nella prima parte di gara e in quella finale.

Con 6 cambi rispetto all’ultima gara nella formazione iniziale, la squadra di Brambilla ha subìto l’aggressività dei toscani all’inizio, andando sotto al 16′ grazie ad un gol, il 1° da professionista, del giovane Cangianiello, 2004 di proprietà del Frosinone. E al 20′ Daffara ha compiuto una paratona su Rizzo-Pinna, capocannoniere dei lucchesi e decisivo già nelle precedenti sfide con la Juve. Quando è calata un po’ l’asfissiante pressione degli ospiti la Juve si è vista in avanti, ma solo un potente sinistro di Palumbo (34′) ha impegnato Chiorra.

Con i cambi dell’intervallo la Juve ha cambiato modulo, passando dal 3-5-2 al 3-4-3 e ha pareggiato subito. Una strepitosa percussione di Turicchia a sinistra ha infilato la difesa lucchese e la rifinitura, una palla deliziosa servita ad Anghelè, ha portato all’1-1 con un destro all’incrocio. Per l’attaccante 2005 è il 2° gol stagionale. Da lì alla fine Lucchese in pressione e Juve in affanno e solo un super Daffara ha tenuto il punto, con strepitose parate su Rizzo-Pinna al 12′, su Sabbione al 23′ e ancora su Rizzo-Pinna al 33′. Poi l’ingresso di Bonetti ha stabilizzato il centrocampo e i bianconeri non hanno corso più pericoli.

In classifica la Juve sale a 37 punti e resta ottava, la Lucchese va a 32 ed è quattordicesima.