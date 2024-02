Meno male che c’è la matematica a dire che l’Alessandria può ancora salvarsi. Perché la classifica, l’incapacità di segnare, l’inesorabilità dei risultati, tutti tristemente uguali, dicono che sarà un calvario da qui alla fine. C’è il recupero di Sesto, dopodomani, che potrebbe portare 3 punti, ma potrebbe essere inutile, visto che, al momento, anche la Pro sarebbe retrocessa, perché sta a -11 dal quintultimo posto (Pergolettese, 30). E la regola dice che lo spareggio si gioca se ci sono al massimo 8 punti fra le due rivali.

Dopo la partita la società ha imposto il silenzio stampa e, forse, ha fatto bene. Che c’era da dire dopo una gara che pareva chiusa già all’intervallo? E che ci sarà da dire da qui alla fine? Parlano già i numeri e dicono molto: nelle ultime 9 partite sono arrivati 2 punti e 1 solo gol fatto. A questo punto la crisi è certificata, bollinata, sigillata, oggettivamente irrimediabile.

Come ha dimostrato anche la gara con i bergamaschi, preparata per aggredire e segnare subito: la foga, però, ha portato solo 4 cartellini gialli. Il quinto è stato decisivo per Fiumanò, finito sotto la doccia, anche se il fallo in sé non pareva da ammonizione. Ma così è andata e sulla punizione Panada ha segnato il 1° gol da professionista da 25 metri. Dopo 34′ grigi sotto di 1 gol e di 1 uomo.

Ad inizio ripresa la chiusura definitiva del match al 4′ con Capone, col primo tiro respinto quasi sulla riga e il secondo in rete: 2-0 e gara in archivio. Da lì alla fine solo Atalanta, col portiere Farroni e la traversa a contenere il passivo. Una stagione nata male che prosegue peggio.

In classifica Atalanta U23 quinta a 44 punti con la possibilità, vincendo il recupero mercoledì, di salire al terzo posto. Alessandria, invece, ultima a quota 14.