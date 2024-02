Piano di qualità dell’aria, gli allevatori non vogliono l’obbligo di coprire la letamaia: troppi costi

Il ‘Piano regionale di Qualità dell’Aria’ rischia di generare, per qualche obbligo, diversi problemi alle imprese agricole che, con le attuali regole, dovrebbero sostenere investimenti economici rilevanti.

Coldiretti Alessandria appoggia e fa proprio il contenuto della lettera inviata al governatore, Alberto Cirio, all’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati e a quello all’Agricoltura Marco Protopapa. A tal proposito dice il presidente Mauro Bianco: “Non è più rinviabile l’eliminazione dell’obbligo di copertura della concimaia. La costruzione di tali strutture, con costi insostenibili per le imprese, avrebbe un impatto negativo sul paesaggio”.

Già. Che c’è di male a lasciare il letame all’aria aperta? Quando ero bambino le nonne dicevano dei bambini in campagna: “Lasciateli giocare nel letame, che si immunizzano!”

Ora non è più così, però fa un po’ ridere voler coprire per forza il letame. In questo mondo che spesso va al contrario, la ‘cancel culture’ dilaga. Ce ne pentiremo? Chissà…