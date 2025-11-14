Attualità Alessandrina Sport

Juve Next Gen ferma per le nazionali: la gara di Gubbio del 16 novembre rinviata a mercoledì 26

DiRaimondo Bovone

Nov 14, 2025 , , , , ,
Scorcio interno dello stadio 'Pietro Barbetti' di Gubbio

La Juventus Next Gen non giocherà nel prossimo weekend di campionato: è stata rinviata, causa nazionali, la sfida in casa del Gubbio, prevista per domenica 16 novembre alle 17.30. Il recupero si disputerà alla stadio ‘Pietro Barbetti’ mercoledì 26 novembre, con inizio alle 15.
I convocati che hanno consentito alla società di chiedere il rinvìo sono: il centrocampista Faticanti (Italia U21), l’esterno Puczka (Austria U21), l’esterno Pagnucco (Italia U20) e l’attaccante italo-senegalese Deme (Italia U20). 

Dopo la sosta la Next Gen scenderà in campo a Terni, stadio ‘Liberati’, domenica 23 novembre alle 14.30, poi il recupero di Gubbio il 26 alle 15 e tornerà al ‘Moccagatta’ domenica 30 col Perugia alle 12,30.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria domani sera a Volpiano per rimanere in testa

Nov 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA Mostre

Fondazione CRAL con l’istituto ‘Cellini’ di Valenza per gli 850 anni della Diocesi di Alessandria

Nov 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Manutenzione corsi d’acqua: dalla Regione 3 milioni di euro per 92 interventi in Piemonte

Nov 14, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Juve Next Gen ferma per le nazionali: la gara di Gubbio del 16 novembre rinviata a mercoledì 26

Nov 14, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Realpolitik – E il Venezuela?

Nov 14, 2025
IN EVIDENZA

Industria farmaceutica, export italiano in continua crescita

Nov 14, 2025
IN EVIDENZA

Farmindustria, Cattani “Italia ponte di salute verso il mondo”

Nov 14, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x