Juve Next Gen ferma per le nazionali: la gara di Gubbio del 16 novembre rinviata a mercoledì 26

La Juventus Next Gen non giocherà nel prossimo weekend di campionato: è stata rinviata, causa nazionali, la sfida in casa del Gubbio, prevista per domenica 16 novembre alle 17.30. Il recupero si disputerà alla stadio ‘Pietro Barbetti’ mercoledì 26 novembre, con inizio alle 15.

I convocati che hanno consentito alla società di chiedere il rinvìo sono: il centrocampista Faticanti (Italia U21), l’esterno Puczka (Austria U21), l’esterno Pagnucco (Italia U20) e l’attaccante italo-senegalese Deme (Italia U20).

Dopo la sosta la Next Gen scenderà in campo a Terni, stadio ‘Liberati’, domenica 23 novembre alle 14.30, poi il recupero di Gubbio il 26 alle 15 e tornerà al ‘Moccagatta’ domenica 30 col Perugia alle 12,30.