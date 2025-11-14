Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria domani sera a Volpiano per rimanere in testa

DiRaimondo Bovone

Nov 14, 2025

L’Acrobatica Alessandria scenderà in campo domani, sabato 15 novembre, alle ore 21 al Palasport Unità d’Italia a Volpiano, contro il Volley Academy Volpiano, per la 6^ giornata di campionato. La squadra torinese è ultima in classifica con 2 punti, 1 vittoria e 4 sconfitte, 4 set vinti e 14 persi. Ma in casa Acrobatica l’attenzione è alta: “Nessuna partita è facile. Non guardiamo la classifica, ma pensiamo a concentrarci su questa gara – ha spiegato coach Bruno Napolitano – in cui troviamo una squadra giovane, con un roster molto valido. Noi siamo convinti dei nostri mezzi e vogliamo continuare il percorso di crescita. Pensiamo a concentrarci. Va bene l’entusiasmo, ma dobbiamo fare un passo per volta”.

Queste le parole della palleggiatrice Margherita Manni: “Arriviamo da 5 vittorie consecutive che sono il risultato del lavoro quotidiano in palestra. Stiamo crescendo nella consapevolezza delle nostre qualità e la nostra forza è il gruppo: andiamo a Volpiano per continuare a crescere”.

