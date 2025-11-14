Rally: Benazzo-Francalanci pronti alla sfida finale del CRZ al 22° ‘Tirreno-Messina’

Siamo giunti al gran finale. Tutta la stagione 2025 di Roberto “Bobo” Benazzo (pilota di Acqui Terme) e Giampaolo Francalanci (navigatore di Asti) è stata improntata alla conquista della Finale della Coppa Rally di Zona, in programma in questo fine settimana, 15-16 novembre, al 22° Rally Tirreno-Messina. Un passaporto conquistato con le 3 vittorie di Classe Rally3 nelle gare disputate in Zona 2.

Con il #30 sulle portiere, a bordo della Clio Rally3 del team KZ Racing di Mauro Zappettini, i portacolori di Meteco Corse dovranno affrontare una sfida che vale la stagione. “A Messina ci sarà il confronto con i migliori equipaggi italiani. In Classe Rally3 ci saranno altri 4 concorrenti, 2 dei quali giovanissimi, come il locale Ernesto Riolo, e Valentino Ledda che gareggia sotto le insegne ACI Sport” spiega il navigatore astigiano. Per Benazzo-Francalanci si tratta della 3^ Finale conquistata dopo quella del Rally Lazio-Cassino 2022 e quella del Lanterna nel 2024, mentre è la prima volta che entrambi disputano la gara siciliana.

Il 22° Rally Tirreno-Messina entra nel vivo sabato 15 novembre con le verifiche sportive e tecniche a Messina dalle ore 7 alle 14 e lo Shake Down su un tratto di 2,38 km della prova Peloritani, in programma fra le 10.30 e le 15.

La gara scatterà alle ore 18 dalla Piazza del Duomo di Messina e nella prima giornata si svilupperà su 2 prove speciali, prima di entrare in riordino notturno in Piazza Duomo alle ore 20.30.

I concorrenti riprenderanno il via alle ore 7 di domenica 16 novembre per effettuare il triplo passaggio sulle 3 prove speciali, prima di tornare a Messina alle 17.45 e festeggiare in Piazza del Duomo i vincitori.