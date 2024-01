In campo oggi alle 14 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

La prima volta del tecnico boemo allo stadio di Alessandria. Un curiosità storica che non spaventa la baby-Juventus.

La sua funzione di seconda squadra ha avuto l’ennesima consacrazione in settimana, col 6-1 in Coppa Italia alla Salernitana, dove hanno brillato giovani talenti destinati a restare con Allegri o al mercato. E mister Brambilla dovrà fare i conti, da qui in avanti, senza quei nomi pesanti: Huijsen (alla Roma da 2 giorni), Yildiz e Nonge, stabilmente in prima squadra. La Next Gen però ha recuperato molti elementi fra infortunati e squalificati e le assenze per la gara col Pescara sono solo 3: il portiere Garofani, l’esterno Turicchia e l’attaccante Mbangula.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 16^ con 19 punti (5 vinte, 4 pari, 10 perse, gol 18-23), alla pari con Vis Pesaro e Spal, con la stessa differenza reti, ma dietro i marchigiani e davanti ai romagnoli per gol fatti. In campionato arriva dall’1-1 con la Vis. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2 . Miglior marcatore Guerra (5).

È (5 vinte, 4 pari, 10 perse, gol 18-23), alla pari con Vis Pesaro e Spal, con la stessa differenza reti, ma dietro i marchigiani e davanti ai romagnoli per gol fatti. In campionato arriva dall’1-1 con la Vis. Il tecnico (50) utilizza il . Miglior marcatore (5). PESCARA – È 4° con 32 punti (9 vinte, 5 pari, 5 perse, gol 35-21), in zona playoff. Arriva dall’1-1 casalingo con la Fermana, 4° risultato utile di fila. Il tecnico Zdenek Zeman (76) utilizza solo il 4-3-3. Migliori marcatori Cuppone, Tunjov (6).

Precedenti

Uno, la gara di andata: vinse il Pescara 3-1 (11′ Cuppone, 34′ Accornero, 42′ Cuppone, 53′ Guerra).

Giudici di gara

Arbitro: Niccolo’ Turrini (FI)

Assistenti: Simone Piazzini (PO) – Franck Loic Nana Tchato (Aprilia)

4° ufficiale: Francesco Zago (Conegliano)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3 con i bianconeri: JU23-Pro Sesto 2-1, Seregno-JU23 2-2, JU NG-Pordenone 1-2. Il sig. Turrini, al 4° anno in serie C, non ha mai fischiato il Pescara.