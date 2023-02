Dopo la finale di Coppa Italia, la Juventus Next Gen vuole anche la vittoria con il Lecco. All’ora di pranzo

In campo domenica 19 febbraio alle 12.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Juve Next Gen in serie positiva da un mese, gasatissima per la vittoria in Coppa Italia che ha portato la finale, ma anche stanca per i 126′ giocati a metà settimana. Probabile il turn-over per Brambilla, attento a valutare le condizioni di tutti. Felicissimo, infine, il portiere Crespi, che in un mese è passato dal Picerno alla panchina di Europa League contro il Nantes (giovedì).

Il Lecco di Foschi, altalenante da inizio 2023, a -2 dalla vetta spera ancora nella promozione diretta.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ all’ 8° posto con 38 punti (10 vinte, 8 pari, 9 perse, gol 34-32), a pari punti coll’Arzignano ma davanti per differenza reti. Viene da 6 risultati utili di fila più la vittoria in Coppa (ai rigori). In casa ha fatto 27 punti in 14 gare . L’ultimo modulo utilizzato da Massimo Brambilla (49) è il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6).

E’ all’ (10 vinte, 8 pari, 9 perse, gol 34-32), a pari punti coll’Arzignano ma davanti per differenza reti. Viene da 6 risultati utili di fila più la vittoria in Coppa (ai rigori). ha fatto . L’ultimo modulo utilizzato da (49) è il . Miglior Pecorino (6). LECCO – E’ al 4° posto con 45 punti (13 vinte, 6 pari, 8 perse, gol 36-33). Viene dal 3-1 sul Novara, nelle ultime 5 ha preso 7 punti. Fuori casa ha ottenuto 14 punti in 14 partite. Il tecnico Luciano Foschi (55), arrivato alla 5^ dopo l’esonero di Tacchinardi, utilizza sempre il 3-5-2. Squalificato Enrici. Migliori marcatori Buso e Ilari (6).

I PRECEDENTI

Sono 7 , equamente distribuiti: 3-2 vittorie per il Lecco e 2 pareggi, gol 10-7.

, equamente distribuiti: 3-2 vittorie per il Lecco e 2 pareggi, gol 10-7. 19-’20 – si giocò solo l’andata a Lecco e finì 1-1 .

si giocò solo l’andata a Lecco e finì ’20-’21 – fu 1-1 al Moccagatta e 4-0 per il Lecco al ritorno.

’21-’22 – prima vittoria bianconera in casa 1-0 e 2° successo bluceleste in Lombardia 2-1 .

’22-’23 – una vittoria a testa: nel 1° turno di Coppa Italia Juve 3-1 (21′ autogol Sangalli, 50′ Da Graca, 68′ Sangalli, 83′ Iling), Lecco 1-0 (33′ Pinzauti su rigore) all’andata.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Giorgio Vergaro (BA)

Assistenti: Marco Colaianni (BA) – Emanuele Bracaccini (MC)

4° ufficiale: Fabrizio Arcidiacono (Acireale)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 5: Arconatese-LC 1-2 (serie D, 23 dic ’18), LC-Savona 1-0 (serie D,17 feb ’19), Piacenza-LC 0-1 (21 feb ’21), LC-Pro Patria 3-0 (29 set ’21), Pordenone-JU NG 1-1 (9 set ’22). Il sig. Vergaro è al 3° anno in C; con lui Lecco sempre vincente.