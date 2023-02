Regione Piemonte, nominato il nuovo direttore generale di Arpa: è l’ing. Secondo Barbero

È stato firmato lunedì scorso dal presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio e dall’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, il decreto di nomina del nuovo direttore generale di Arpa Piemonte. Alla guida dell’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale, è stato nominato Secondo Barbero, 53 anni, ingegnere, che prima era Direttore del Dipartimento “Rischi Naturali e Ambientali” in seno ad Arpa e che vanta alle spalle un’esperienza ultra-ventennale, maturata prima in Regione poi nel’Arpa, dapprima al monitoraggio e previsione dei rischi naturali, difesa del territorio, analisi del clima, e poi al monitoraggio della qualità di aria e acqua.

Al suo attivo la redazione di numerose pubblicazioni scientifiche su varie tematiche e la convocazione, in qualità di esperto, ai tavoli di Protezione Ambientale, Distretto del Po e Protezione Civile. Per lui, dunque, prima settimana di lavoro nella nuova carica.

Le parole

“Abbiamo voluto valorizzare una figura interna all’Agenzia – ha commentato l’assessore Marnati – non solo per le indiscutibili competenze acquisite, ma anche per velocizzare una nomina di fondamentale importanza. Un doveroso ringraziamento va all’ingegner Robotto, col quale abbiamo lavorato in sinergia e unità di intenti”.