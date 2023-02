Maurizio Lauro esordisce in panca contro la Torres: “L’Alessandria si deve salvare. Dobbiamo crederci”

Si gioca domenica 19 febbraio alle 14.30 allo stadio ‘Sanna’ di Sassari.

L’Alessandria riparte da Maurizio Lauro per raggiungere la salvezza. Ci sono 11 partite da giocare e 33 punti a disposizione, ma durante la presentazione Lauro non parla di tabelle: “Dobbiamo ragionare su una partita alla volta. prepararla bene e dare il massimo. Fare programmi adesso non ha senso, ma questa squadra si può salvare. Anzi, si deve salvare, con il potenziale che ha. Io ci credo”. Non poteva dire diversamente, ovvio, però è sembrato convinto del valore dei giocatori: “Dobbiamo eliminare i pensieri negativi, quelli che in campo tolgono lucidità, anche se avremo 4 assenti fra gli Under. Valuteremo se partire con 5 giovani in campo o meno”. Quanto alla squadra sarda, ha detto che la Torres “è più forte della classifica che ha, ma in questo momento dobbiamo considerarla un’avversaria diretta”. Sul fronte giudice sportivo non ci sono squalificati fra i grigi, ma è arrivata una multa da 300 €, col totale stagionale che sale a quota 4.300.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 17^ con 25 punti (6 vinte, 7 pari, 14 perse, gol 22-39). Arriva dall’1-1 col San Donato, costato la panchina a Rebuffi (1 punto nelle ultime 3) . Nelle 14 trasferte ha ottenuto 12 punti . Il nuovo allenatore, da questa partita, è Maurizio Lauro (41) che potrebbe ripartire dal 4-2-3-1 . Miglior marcatore Galeandro (7).



TORRES – Sta al 13° posto con 30 punti (6 vinte, 12 pari, 9 perse, gol 23-24). Non vince da 4 partite: arriva dal 2-2 di Siena, recuperata mercoledì, e ha 3 giorni di riposo in meno. Nelle 13 gare interne ha fatto 12 punti, meno che in trasferta. Il tecnico Stefano Sottili (53), subentrato a Greco dopo 20 giornate, utilizza il modulo a rombo 4-3-1-2. Squalificato Liviero. Miglior marcatore Scappini (7).

I PRECEDENTI

Sono 15, tutti in serie C, giocati fra il 1982 e oggi. La bilancia pende dalla parte dei sardi: 6-3 le vittorie, 6 i pareggi, 14-12 i gol. Due i successi mandrogni in Sardegna: nel lontano 1983 e nell’ultima uscita dell’8 novembre 2014: fu 2-0 (Taddei, Mezavilla). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Matteo Canci (Carrara)

Assistenti: Daniel Cadirola (MI) – Daljit Singh (MC)

4° ufficiale: Andrea Giordani (Aprilia)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: Anagni-Torres 2-2 (serie D, 23 feb ’20), Pro Patria-AL 1-2 d.t.s. (Coppa Italia, 2 nov ’22), Imolese-Torres 0-1 (22 gen ’23). Con il sig. Canci, 2° anno in serie C, le due squadre sono imbattute.