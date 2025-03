Il ministro Abodi alla Canottieri Casale

La Società Canottieri di Casale Monferrato ha ospitato, nei giorni scorsi, il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, grazie all’iniziativa dell’On. Enzo Amich (FdI).

Durante la visita, il Ministro ha sottolineato l’importanza del supporto del Ministero alle associazioni sportive locali, fondamentale per il loro sviluppo.

Il ministro ha evidenziato come il sistema sportivo nazionale possa affiancare il sistema sanitario, promuovendo il benessere psicofisico delle persone. La collaborazione strutturale tra Governo e Regioni, e l’attività sinergica tra i vari ministeri, sono presupposti fondamentali per ridurre le distanze e creare opportunità. L’unanime approvazione della modifica all’art. 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo e sociale dell’attività sportiva, sollecita ad investire in politiche sociali, culturali, economiche, ambientali ed educative.

LE PAROLE – Così l’on. Amich: “Ringraziamo il ministro, la cui partecipazione ha reso significativo questo evento. Casale Monferrato dimostra come lo sport possa unire e rafforzare i legami sociali. La nostra città sostiene attivamente le attività sportive, formando cittadini consapevoli. Collaborando, possiamo affrontare le sfide future, garantendo un futuro prospero allo sport locale”.