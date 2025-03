Automobilismo: Andrea Bodellini ancora in GT3 con Nova Race nel 2025 

La stagione del Gran Turismo Italiano 2025, il cui calendario ha come 1° appuntamento l’autodromo intitolato a Marco Simoncelli ad inizio maggio, vedrà al via per il 3° anno di fila una giovane promessa al volante di una delle vetture della varesina Nova Race. Spiega il Team Manager Christian Pescatori: “sono molto contento di poter riconfermare Andrea Bodellini che, questa stagione, torna a guidare la Honda GT3 nel Campionato Italiano Endurance. Ho sempre creduto in questo ragazzo che ha ottime potenzialità e mi auguro che quest’anno possa far vedere il suo reale valore”.

Il ragazzo di Alessandria, classe 2005, resta quindi nel campionato tricolore con la squadra di Jerago con Orago, ma per la terza volta consecutiva “rimescola le carte”: infatti nel 2023 ha preso parte alla serie Sprint sulla Honda, nel 2024 al Campionato Endurance con la AMG Mercedes nei colori della squadra lombarda e quest’anno punterà ancora alla serie di durata, ma su una vettura giapponese.

Così Bodellini, ex-kartista ed ex-calciatore: “Mi trovo bene, mi sono ambientato, è un piacere lavorare con Christian, Luca Magnoni e tutti nel team Nova Race. Per scegliere cosa fare si è guardato insieme la situazione, per fare bene ed essere competitivi: l’obiettivo da raggiungere sarà la vittoria del campionato di categoria. Non più solo la vittoria parziale, dunque, perché salire sul podio è una cosa che ho già visto e rivisto”.