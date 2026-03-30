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Il Comune di Alessandria cerca sponsor per la tappa del Giro d’Italia: proposte entro l’8 aprile

DiRaimondo Bovone

Mar 30, 2026

Il Comune di Alessandria ha prorogato fino al prossimo 8 aprile l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno del Comitato di Tappa Città di Alessandria per l’organizzazione della 13ª tappa del Giro d’Italia 2026, “Alessandria–Verbania”, e degli eventi collaterali a cavallo della partenza della tappa prevista per il prossimo 22 maggio.

L’avviso si rivolge a soggetti pubblici e privati, imprese, associazioni e cittadini attraverso due forme di partecipazione: contributi economici con proposte tra 1.000 e 40.000 euro, dal main sponsor al sostegno di singole iniziative oppure forniture e servizi utili allo svolgimento degli eventi. In entrambi i casi, gli sponsor otterranno visibilità attraverso le campagne di comunicazione e i materiali promozionali legati al comitato di tappa e alle iniziative di animazione della Città.

Le proposte dovranno pervenire entro la mezzanotte dell’8 aprile. L’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente – Avvisi pubblici, al seguente link: https://www.comune.alessandria.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-per-ricerca-sponsor-comitato-tappa-giro-ditalia-2026-alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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