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Volley B1: una super-Acrobatica batte la capolista 3-2 e resta il lotta per la promozione

DiRaimondo Bovone

Mar 30, 2026 , , , , , , , ,
Tutte le foto del servizio sono di Paolo Baratto

Sabato sera Acrobatica Alessandria ha vinto il big match, tiratissimo, contro la prima in classifica, il Volley 2001 Garlasco, con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-21, 16-25, 28-26, 15-13), vincendo una sfida dagli alti contenuti tecnici, tattici, atletici e agonistici. Un successo ricco di significati, che mantiene il team alessandrino fra le squadre in lotta per la promozione, raggiunto a quota 49 da Villa Cortese, ma al 4° posto per via del quoziente set: 2,5714 delle milanesi contro 2,4545 delle alessandrine.
CLASSIFICA DOPO 21 GIORNATE: Florens Vigevano 54; Garlasco 53; Villa Cortese e Acrobatica Alessandria 49Palau 40; Mondovì 38Bellusco 31; Cus Torino 27; Cogne 23; Novara 19; Cagliari 18; Chieri e Parella 14; Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA PARTITA – 1° SET – Partenza guardinga di entrambe, alessandrine avanti 16-11, risalita di Garlasco che passa a condurre 18-17, fino alla parità: 21-21. Nel finale meglio le pavesi, che chiudono 25-23 e 0-1.
2° SET – Inizio equilibrato, poi scatto della padrone di casa fino al 16-9, assorbito da un 6-0 parziale delle ospiti fino al 16-15. Reazione rabbiosa di Acrobatica, di nuovo in vantaggio, e risalita di Garlasco, 21-21. Qui un filotto da 4 delle alessandrine le ha portate a chiudere 25-21 e 1-1.
3° SET – Inizio punto-a-punto, scatto in avanti delle ospiti fino al 16-7, con le alessandrine che non sono più riuscite ad agganciare le avversarie, brave a chiudere il parziale 25-16 e 1-2.
4° SET – Capitan Balboni e compagne si giocano tutto, è un set da ‘dentro o fuori’ Gran lotta ed equilibrio fino a metà set, 15-15, poi ospiti avanti 19-15. Alessandria non vuole cedere, ma non riesce a rientrare: 23-18. Sempre chiusa a favore della capolista, ma l’orgoglio mandrogno non molla e con 5 punti di fila si arriva 23-23. Ovazioni continue e gran tifo sugli spalti, 26-26. Qui un muro vincente Balboni-Agazzi e un attacco vincente di Bovolo, MVP di giornata, chiudono il parziale 28-26 per le padroni di casa e 2-2.
5° SET – Equilibrio fino al 5-5, poi pavesi a +3. Rimonta mandrogna fino all’8-9, ma poi il ritardo si allunga, 8-11. Altro sussulto entusiasmante di Acrobatica e la gara ‘gira’: il punteggio dice 13-11, con 5 punti di fila. Poi punti su battuta avversaria fino alla fine, con il 15-13 per Alessandria e 3-2.

LE PAROLE POST MATCH – Così il presidente La Rosa: “Una partita meravigliosa tra due grandissime squadre. Oggi il pubblico del PalaCima ha potuto assistere ad una pallavolo veramente di alto livello. Complimenti a coach Napolitano, allo staff e alle ragazze per quello che hanno saputo creare in meno di un anno di lavoro assieme. Onore ai vincitori ed anche ai vinti”.
Così coach Napolitano – “Difficile trovare le parole per commentare una partita di questo tipo. La vittoria vale doppio e questo dà la dimensione dell’impresa che abbiamo fatto. Impresa tra virgolette perché noi non siamo da meno, però è chiaro che sotto 2-1 c’era il rischio che potessimo mollare, ma effettivamente questa squadra non molla mai”.

PROSSIMA PARTITA – Dopo la pausa per le festività pasquali, l’appuntamento è per sabato 11 aprile alle ore 18 al PalaCima di Alessandria: altro big match contro l’avversario pari in classifica, il Villa Cortese, che sta davanti per un leggerissimo vantaggio nel quoziente set. Sarà fondamentale vincere.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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