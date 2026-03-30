Volley B1: una super-Acrobatica batte la capolista 3-2 e resta il lotta per la promozione

Sabato sera Acrobatica Alessandria ha vinto il big match, tiratissimo, contro la prima in classifica, il Volley 2001 Garlasco, con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-21, 16-25, 28-26, 15-13), vincendo una sfida dagli alti contenuti tecnici, tattici, atletici e agonistici. Un successo ricco di significati, che mantiene il team alessandrino fra le squadre in lotta per la promozione, raggiunto a quota 49 da Villa Cortese, ma al 4° posto per via del quoziente set: 2,5714 delle milanesi contro 2,4545 delle alessandrine.

CLASSIFICA DOPO 21 GIORNATE: Florens Vigevano 54; Garlasco 53; Villa Cortese e Acrobatica Alessandria 49; Palau 40; Mondovì 38; Bellusco 31; Cus Torino 27; Cogne 23; Novara 19; Cagliari 18; Chieri e Parella 14; Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA PARTITA – 1° SET – Partenza guardinga di entrambe, alessandrine avanti 16-11, risalita di Garlasco che passa a condurre 18-17, fino alla parità: 21-21. Nel finale meglio le pavesi, che chiudono 25-23 e 0-1.

2° SET – Inizio equilibrato, poi scatto della padrone di casa fino al 16-9, assorbito da un 6-0 parziale delle ospiti fino al 16-15. Reazione rabbiosa di Acrobatica, di nuovo in vantaggio, e risalita di Garlasco, 21-21. Qui un filotto da 4 delle alessandrine le ha portate a chiudere 25-21 e 1-1.

3° SET – Inizio punto-a-punto, scatto in avanti delle ospiti fino al 16-7, con le alessandrine che non sono più riuscite ad agganciare le avversarie, brave a chiudere il parziale 25-16 e 1-2.

4° SET – Capitan Balboni e compagne si giocano tutto, è un set da ‘dentro o fuori’ Gran lotta ed equilibrio fino a metà set, 15-15, poi ospiti avanti 19-15. Alessandria non vuole cedere, ma non riesce a rientrare: 23-18. Sempre chiusa a favore della capolista, ma l’orgoglio mandrogno non molla e con 5 punti di fila si arriva 23-23. Ovazioni continue e gran tifo sugli spalti, 26-26. Qui un muro vincente Balboni-Agazzi e un attacco vincente di Bovolo, MVP di giornata, chiudono il parziale 28-26 per le padroni di casa e 2-2.

5° SET – Equilibrio fino al 5-5, poi pavesi a +3. Rimonta mandrogna fino all’8-9, ma poi il ritardo si allunga, 8-11. Altro sussulto entusiasmante di Acrobatica e la gara ‘gira’: il punteggio dice 13-11, con 5 punti di fila. Poi punti su battuta avversaria fino alla fine, con il 15-13 per Alessandria e 3-2.

LE PAROLE POST MATCH – Così il presidente La Rosa: “Una partita meravigliosa tra due grandissime squadre. Oggi il pubblico del PalaCima ha potuto assistere ad una pallavolo veramente di alto livello. Complimenti a coach Napolitano, allo staff e alle ragazze per quello che hanno saputo creare in meno di un anno di lavoro assieme. Onore ai vincitori ed anche ai vinti”.

Così coach Napolitano – “Difficile trovare le parole per commentare una partita di questo tipo. La vittoria vale doppio e questo dà la dimensione dell’impresa che abbiamo fatto. Impresa tra virgolette perché noi non siamo da meno, però è chiaro che sotto 2-1 c’era il rischio che potessimo mollare, ma effettivamente questa squadra non molla mai”.

PROSSIMA PARTITA – Dopo la pausa per le festività pasquali, l’appuntamento è per sabato 11 aprile alle ore 18 al PalaCima di Alessandria: altro big match contro l’avversario pari in classifica, il Villa Cortese, che sta davanti per un leggerissimo vantaggio nel quoziente set. Sarà fondamentale vincere.