PNRR, il commissario Fitto: “Atteso l’ok alla 9^ rata, collaborazione positiva tra Italia e UE

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Sul PNRR siamo in fase di definizione della 9^ rata, non vedo particolari problemi, ma aspettiamo l’approvazione e poi c’è la fase finale verso la 10^. Mi sembra che siamo assolutamente in linea: la collaborazione tra il governo italiano e la Commissione europea su questo terreno prosegue molto positivamente”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, dural “Forum della Cucina italiana”, l’evento promosso da Bruno Vespa in collaborazione con l’agenzia ICE e organizzato da Comin & Partners presso Masseria Li Reni. xi2/ads/mca2

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