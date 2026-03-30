La StrAlessandria compie 30 anni: edizione speciale il 9 e 10 maggio

La StrAlessandria torna il 9 e 10 maggio 2026 con un’edizione speciale che celebra i 30 anni della manifestazione, confermandosi come appuntamento capace di unire sport, partecipazione e solidarietà. Organizzata dall’Istituto Cooperazione Sviluppo (ICS) ETS-APS insieme al Comune di Alessandria, con il supporto strategico di EGATO6, la StrAlessandria si conferma come uno spazio condiviso in cui sport, musica e impegno civile si intrecciano, generando valore per la comunità locale e internazionale. Trent’anni dopo, resta un’occasione per rafforzare i legami e promuovere una cultura della solidarietà.

Il programma di quest’anno si sviluppa su 2 giorni ricchi di iniziative aperti a tutti.

INFO – https://www.icsalessandria.it/ – Instagram: https://www.instagram.com/ics_ets/

Veduta panoramica del parco Carrà

Sabato 9 maggio – Dalle ore 10 il Parco Carrà ospiterà il villaggio dello sport, della cultura e dell’aggregazione, con la Festa del Volontariato organizzata dal CSVAA di Alessandria in collaborazione con ICS, insieme a musica, laboratori, incontri e momenti di convivialità.

Domenica 10 maggio – Dalle ore 9:30 partenza delle attività al Parco Carrà; alle 10 il via alla corsa competitiva, seguita dalla partecipazione di amatori, famiglie, anziani e persone con disabilità su percorsi inclusivi e accessibili, in un clima di festa accompagnato da musica, premiazioni e momenti di aggregazione. Dopo la corsa la giornata proseguirà con premi e celebrazioni, musica dal vivo, momenti di aggregazione e iniziative culturali e di condivisione organizzate con il supporto di YGGDRA APS.

Il contributo di iscrizione, pari a 10 euro, sarà destinato a sostenere 2 progetti: il miglioramento della salute materno-infantile a Thiarra, in Senegal, attraverso il potenziamento del centro nascite a servizio di 17 villaggi nella regione di Kolda, e la realizzazione del “Terzo Luogo” promosso da YGGDRA.

Si concretizza, inoltre, il progetto BECA, che consente di erogare 2 borse di studio triennali, del valore di 9.000 euro, rivolte a giovani alessandrini che intraprendono percorsi di alta formazione – Università, Accademie di arti e mestieri, scuole di musica, teatro e danza, percorsi di formazione superiore specializzata – senza vincoli di merito o reddito, ma con attenzione al progetto di vita dei candidati.

La premiazione della prima edizione è prevista domenica 10 maggio durante la festa conclusiva.

L’azienda ERRE ENNE sosterrà integralmente le borse, permettendo di destinare le risorse raccolte nel 2025 ai progetti di cooperazione internazionale di ICS, rafforzando così il legame tra solidarietà locale e impatto globale, e ribadendo il proprio impegno a favore dei giovani.