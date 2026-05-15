Sport

Giro d’Italia: Vingegaard vince la 7^ tappa, Eulalio resta maglia rosa

DiRaimondo Bovone

Mag 15, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard vince la settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri. Successo in solitaria per il danese della Visma-Lease a Bike, secondo posto per Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), arrivato a 13″. Terza piazza per Jai Hindley (a 1’02”), compagno di Giulio Pellizzari, arrivato quarto con 1’05” di ritardo.

La corsa è iniziata con la solita fuga di giornata: Jardi Christiaan, Van Der Lee (Ef Education Easy Post), Jonathan Milan (Lidl Trek), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Polti Visit Malta) hanno dettato il ritmo in testa alla corsa guadagnando oltre 6 minuti di vantaggio.

Con l’inizio della lunga salita di giornata, le squadre degli uomini di classifica hanno alzato il ritmo per recuperare i fuggitivi, negli ultimi chilometri la Visma ha forzato la mano con Piganzoli e Kuss, che hanno favorito lo scatto di Jonas Vingegaard: l’unico a rispondere è stato Giulio Pellizzari, ma l’azzurro dopo qualche chilometro si è staccato dal danese.

A sorprendere è stato Felix Gall, il corridore della Decathlon CMA CGM Team ha tentato l’inseguimento non riuscendo però a chiudere il distacco. Afonso Eulalio rimane in maglia rosa, ma ha perso oltre due minuti di vantaggio dallo stesso Vingegaard. Domani l’ottava tappa, la Chieti-Fermo, di 156 chilometri, tappa collinare adatta per gli attaccanti.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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