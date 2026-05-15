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Go-kart: Lorenzo Sammartano torna in pista nel weekend a Franciacorta

DiRaimondo Bovone

Mag 15, 2026 , , , , , ,
Foto: Elia Carlino

Ritorna in pista Lorenzo Sammartano nella categoria Senior del Rotax Max Challenge (team Mkc Motorsport): teatro di gara nel weekend il tracciato bresciano di Franciacorta, una delle piste più importanti, anche a livello internazionale, del panorama kartistico.
Il giovane pilota alessandrino si trova attualmente al 10° posto nella graduatoria generale con 155 punti, affiancato al connazionale e compagno di team Giacquinto (su 77 partecipanti totali ai primi due appuntamenti): con 110 punti in palio in ogni weekend i giochi sono apertissimi, considerando che il 3° in classifica (Dragos Avasilcutei) è a quota 196.

Foto Elia Carlino

IL TRACCIATO – Misura 1.300 metri e si distingue per tratti veloci, altri molto tecnici e, soprattutto, per le variazioni di pendenza che lo distinguono dagli altri impianti.
LE PAROLE – Così Sammartano: “E’ una pista molto veloce dove contano tanto le scie e le performance motoristiche. L’obiettivo è prendere più punti possibile per scalare posizioni nella classifica generale”.
LE ALTREA GARE – 13 giugno, Lonato – 5 luglio, Viterbo – 30 agosto, Castelletto – 20 settembre, Ala di Trento – 11 ottobre, Franciacorta – 29 novembre, “Grand Final” Portimao.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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