Go-kart: Lorenzo Sammartano torna in pista nel weekend a Franciacorta

Ritorna in pista Lorenzo Sammartano nella categoria Senior del Rotax Max Challenge (team Mkc Motorsport): teatro di gara nel weekend il tracciato bresciano di Franciacorta, una delle piste più importanti, anche a livello internazionale, del panorama kartistico.

Il giovane pilota alessandrino si trova attualmente al 10° posto nella graduatoria generale con 155 punti, affiancato al connazionale e compagno di team Giacquinto (su 77 partecipanti totali ai primi due appuntamenti): con 110 punti in palio in ogni weekend i giochi sono apertissimi, considerando che il 3° in classifica (Dragos Avasilcutei) è a quota 196.

Foto Elia Carlino

IL TRACCIATO – Misura 1.300 metri e si distingue per tratti veloci, altri molto tecnici e, soprattutto, per le variazioni di pendenza che lo distinguono dagli altri impianti.

LE PAROLE – Così Sammartano: “E’ una pista molto veloce dove contano tanto le scie e le performance motoristiche. L’obiettivo è prendere più punti possibile per scalare posizioni nella classifica generale”.

LE ALTREA GARE – 13 giugno, Lonato – 5 luglio, Viterbo – 30 agosto, Castelletto – 20 settembre, Ala di Trento – 11 ottobre, Franciacorta – 29 novembre, “Grand Final” Portimao.

Lorenzo Sammartano (foto Elia Carlino)