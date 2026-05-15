Cina: l’uso urbano dell’acqua rigenerata supera i 22 miliardi di metri cubi

PECHINO (XINHUA/ITALPRESS) – Le città cinesi hanno utilizzato oltre 22 miliardi di metri cubi di acqua rigenerata nel 2025. Una risorsa ormai diventata una seconda fonte idrica stabile per le aree urbane, secondo il ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale.

L’acqua rigenerata contribuisce ad alleviare lo squilibrio tra domanda e offerta di risorse idriche, ha affermato un funzionario del ministero.

Il Paese ha accelerato la costruzione di impianti per l’acqua rigenerata, intensificando il controllo sulle perdite nelle reti pubbliche di approvvigionamento idrico e promuovendo la costruzione delle città-spugna, ha aggiunto il funzionario.

L’acqua rigenerata, che indica acque reflue trattate per soddisfare specifici standard di qualità in modo da poter essere riutilizzate, fornisce alle città una fonte idrica stabile aggiuntiva e può sostituire l’acqua dolce, riducendo la pressione sui sistemi urbani di approvvigionamento idrico.

Secondo il ministero, la Cina ha avviato il controllo sulle perdite nelle condotte in 50 città chiave, nonchè programmi pilota per le città-spugna in 60 realtà urbane, con oltre 10.000 progetti inerenti completati a livello nazionale.

Una città-spugna, dove le precipitazioni urbane vengono assorbite nel sottosuolo invece di defluire nei corsi d’acqua, presenta generalmente giardini pensili, numerosi alberi, ampie distese di prato e pavimentazioni permeabili.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).