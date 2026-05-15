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MotoGP: Acosta guida la Practice in Catalogna, Bagnaia in Q1

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Mag 15, 2026

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta è il più veloce nella Practice al Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo della Ktm firma il crono di 1’38″710, precedendo la Ducati Gresini dello spagnolo Alex Marquez (+0″018) e l’altra Ktm del sudafricano Brad Binder (+0″070).

Quarto tempo per l’Aprilia Trackhouse dell’iberico Raul Fernandez (+0″078), che precede di un soffio il francese Johann Zarco (Honda Lcr), quinto a 0″079 dalla testa. Il migliore degli italiani è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sesto a 0″109 davanti al connazionale e leader della classifica piloti Marco Bezzecchi su Aprilia (+ 0″121).

Chiudono la top ten Joan Mir (+0″136), Jack Miller (+0″201) e Fabio Quartararo (+0″269). Fuori dai dieci e costretti a passare per il Q1 sia Pecco Bagnaia (Ducati), dodicesimo, e Jorge Martin (Aprilia), 17° dopo la seconda caduta di giornata.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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