Ancora una volta la Giana Erminio ha castigato i grigi al Moccagatta. Capitò ad aprile ’17 e quel 2-4, con la ‘papera’ di Vannucchi, costò un pezzo di promozione alla squadra di Braglia, mentre lo 0-1 di Tim Cup, a luglio’18, provocò l’eliminazione dal torneo. Con la vittoria la formazione lombarda ha pareggiato il conto dei precedenti, ma ha tolto sapore, proprio a fine recupero, alla prima da proprietario di Andrea Molinaro che, giusto qualche ora prima, aveva firmato l’atto d’acquisto della società nello studio del notaio Mariano.

La cessione

La sapiente regia dell’avvocato Cesare Rossini ha portato il francese Alain Pedretti a cedere il suo 40% ad Enea Benedetto che, dopo ha ceduto il 100% (aveva il 60%) ad Andrea Molinaro, socio unico di ‘Alessandria 2023’. Per quanto ha comunicato in sala stampa lo stesso avvocato (che non avrà cariche nella nuova società), l’Alessandria Calcio è stata ceduta ad 1 €, con il nuovo proprietario che si è accollato tutti i debiti in essere per un ammontare abbastanza alto.

Benedetto, però, resterà presidente e Molinaro sarà amministratore delegato con pieni poteri, mentre la prossima settimana verrà nominato il nuovo cda che dovrà approvare il bilancio al 30 giugno e stabilire organigramma, compiti e gerarchie. Molto probabile il rientro in società dell’esonerato Ninni Corda, già ieri presente in tribuna con il clan Molinaro.

Gli episodi della gara

17′ pt – gran sinistro di Nunzella da fuori, non trattenuto da Magni , Gazoul sbaglia il gol da 2 metri.

gran sinistro di da fuori, non trattenuto da , sbaglia il gol da 2 metri. 24′ pt – bella azione dei grigi che portano al tiro Mastalli da 3 metri, ma l’esordiente portiere Samuele Magni , 18 anni a dicembre, sventa.

– bella azione dei grigi che portano al tiro Mastalli da 3 metri, ma l’esordiente portiere , 18 anni a dicembre, sventa. 28′ pt – punizione dal limite per la Giana, Fumagalli calcia sul palo.

– punizione dal limite per la Giana, calcia sul palo. 36′ pt – destro di Ciancio da dentro l’area, gran parata di piede di Magni .

– destro di da dentro l’area, gran parata di piede di . 37′ pt – bella manovra grigia, Foresta crossa da destra e Mastalli al volo di sinistro fa 1-0 .

– bella manovra grigia, crossa da destra e al volo di sinistro fa . 37′ st – Fumagalli entra in area palla al piede, Foresta lo stende: rigore.

– entra in area palla al piede, lo stende: rigore. 38′ st – Fumagalli dal dischetto fa 1-1 , 6° gol stagionale per lui.

dal dischetto fa , 6° gol stagionale per lui. 49′ st – lancio dalle retrovie della Giana, la difesa di casa sbaglia il fuorigioco e Franzoni si infila in velocità, scarta Liverani e segna l’ 1-2 . Beffa.

La classifica

Alessandria sempre terzultima a quota 12 punti, in piena zona playout. La Giana, invece, sale a 18 punti, 10° posto, addirittura in zona playoff. E pensare che all’82’, con i grigi sull’1-0, erano appaiate a 15…