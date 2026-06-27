MotoGP: Fernandez vince la sprint di Assen, 3° Di Giannantonio, 4° Bezzecchi. Bagnaia retrocesso

ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Doppietta ad Assen per il team Trackhouse, che piazza le sue due Aprilia davanti a tutti nella sprint race del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Vince Raul Fernandez davanti al compagno di squadra Ai Ogura, ottimo terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati griffata VR46. Ai piedi del podio le Aprilia ufficiali, con Marco Bezzecchi quarto davanti a Jorge Martin. Scambio di posizioni fra le due Ducati ufficiali visto che Francesco Bagnaia, 6° al traguardo, è stato penalizzato per track limits e retrocesso in 7^ posizione. A beneficiarne il compagno di squadra Marc Marquez, che aveva chiuso alle sue spalle e si ritrova ora 6°.

– foto Ipa Agency –

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