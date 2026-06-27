Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: il giovane Sammartano risale la classifica generale, ora è all’8° posto

DiRaimondo Bovone

Giu 27, 2026 , , , ,
Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)

Dal 10° all’8° posto in classifica generale della categoria Senior del Rotax Max Challenge: questo è il risultato dei piazzamenti ottenuti a Lonato (BS) da Lorenzo Sammartano (team Mkc Motorsport), riuscito caparbiamente nel suo obiettivo di partenza, cioè di muovere la classifica all’insù. Sul nastro d’asfalto che ha fatto un po’ di storia del kartismo italiano, il giovane pilota alessandrino ha collezionato 67 punti che gli hanno fatto guadagnare 2 posizioni, portandolo a 302 punti, con il 5° posto nel mirino, distante solo qualche decina di punti.

Lorenzo in pista (Foto: Elia Carlino)

LE PAROLE – Così Sammartano, da quest’anno portacolori ACI quale ambasciatore della sicurezza stradale, ha spiegato il fine settimana bresciano: “Migliorarmi era il primo obiettivo e ci sono riuscito, anche se probabilmente, con un pizzico di buona sorte in più, avrei avuto la possibilità di fare ancora meglio, visto il passo che avevo durante le prove”.

IL CALENDARIO – Dopo la prova di Lonato, questi gli appuntamenti: 5 luglio – Viterbo; 30 agosto – Castelletto; 20 settembre – Ala di Trento; 11 ottobre – Franciacorta; 29 novembre –“Grand Final” Portimao.

Sammartano in gara (Foto: Elia Carlino)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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