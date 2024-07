Errigo dopo l’eliminazione: “Dispiaciuta ma non triste, sono portabandiera”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La portabandiera azzurra Arianna Errigo è stata eliminata ai quarti di finale del tabellone olimpico di fioretto femminile. L’azzurra aveva agilmente superato i primi due turni, poi ha ceduto all’americana Scruggs 15-14 con un’ultima stoccata contestata. “E’ ovvio che non era il risultato che speravo, è stata una giornata complicata come tutte, alle Olimpiadi non è mai una giornata semplice, nei momento decisivi l’ho sempre rincorsa, per la decisione nell’ultima stoccata non sono d’accordo, ma il mio sport è anche questo, ho sbagliato ad arrivare 14-14, con la decisione in mano all’arbitro può accadere questo, purtroppo non è andata bene” ha detto in zona mista, non prima di aver consolato la compagna di squadra Martina Favaretto, eliminata anche lei ai quarti di finale e per questo in lacrime. “Non voglio essere triste, sono dispiaciuta, però sono alla mia quarta Olimpiade, so quanta fatica ho fatto per essere qui dopo un anno e quattro mesi che sono nati i miei figli (si emoziona, ndr), non posso essere triste perchè sono qui da portabandiera, è la cosa più bella a cui un atleta possa aspirare, sono emozionata, è bellissimo che a 36 anni posso provare ancora queste emozioni”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).