Mercatini di Natale in treno: il Piemonte protagonista con 4 località nelle prime 10

Mentre gli italiani si preparano per il Ponte dell’Immacolata (8 dicembre), che segna l’inizio del periodo natalizio, Trainline ha analizzato i dati di viaggio del Ponte dell’Immacolata dello scorso anno per scoprire dove i viaggiatori si dirigono per immergersi nella magia dei mercatini di Natale. I risultati rivelano le destinazioni più popolari facilmente raggiungibili in treno, unendo comfort, sostenibilità e spirito natalizio. I dati evidenziano una chiara tendenza: i viaggiatori desiderano il fascino natalizio senza stress. Le destinazioni più popolari sono quelle che combinano atmosfera, tradizione e facile accesso in treno. Collegando i passeggeri direttamente al cuore di città e paesi, fornendo un accesso diretto e senza stress, il treno trasforma il viaggio stesso in parte dell’esperienza natalizia.

LA TOP 10 DELLE DESTINAZIONI IN TRENO – Innsbruck (+205%) – Tirano (+133%) – Asti (+110%) – Bolzano (+75%) – Avigliana (+69%) – Orte (+54%) – Domodossola (+40%) – Terni (+22%) – Monaco di Baviera (+16%) – Cuneo (+14%).

La classifica dipinge un quadro affascinante di come gli italiani stiano riscoprendo il Natale in treno. Da un lato spiccano le grandi capitali alpine, i cui mercatini di Natale senza tempo continuano ad incantare i visitatori; dall’altro, un crescente amore per le città italiane tradizionali, piene di fascino locale.