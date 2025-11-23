Costume & Società Cultura & Eventi Viaggiando

Mercatini di Natale in treno: il Piemonte protagonista con 4 località nelle prime 10

DiRaimondo Bovone

Nov 23, 2025

Mentre gli italiani si preparano per il Ponte dell’Immacolata (8 dicembre), che segna l’inizio del periodo natalizio, Trainline ha analizzato i dati di viaggio del Ponte dell’Immacolata dello scorso anno per scoprire dove i viaggiatori si dirigono per immergersi nella magia dei mercatini di Natale. I risultati rivelano le destinazioni più popolari facilmente raggiungibili in treno, unendo comfort, sostenibilità e spirito natalizio. I dati evidenziano una chiara tendenza: i viaggiatori desiderano il fascino natalizio senza stress. Le destinazioni più popolari sono quelle che combinano atmosfera, tradizione e facile accesso in treno. Collegando i passeggeri direttamente al cuore di città e paesi, fornendo un accesso diretto e senza stress, il treno trasforma il viaggio stesso in parte dell’esperienza natalizia.

LA TOP 10 DELLE DESTINAZIONI IN TRENO – Innsbruck (+205%) – Tirano (+133%) – Asti (+110%) – Bolzano (+75%) – Avigliana (+69%) – Orte (+54%) – Domodossola (+40%) – Terni (+22%) – Monaco di Baviera (+16%) – Cuneo (+14%).

La classifica dipinge un quadro affascinante di come gli italiani stiano riscoprendo il Natale in treno. Da un lato spiccano le grandi capitali alpine, i cui mercatini di Natale senza tempo continuano ad incantare i visitatori; dall’altro, un crescente amore per le città italiane tradizionali, piene di fascino locale.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

