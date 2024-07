Monna, bronzo olimpico nel tiro: “Piccoli errori, ma contento così”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ci sono stati piccoli errori da parte mia, ma sono contento per com’è andata. Lui (Maldini, ndr) non poteva fare meglio di così”. Così il tiratore azzurro Paolo Monna a Casa Italia dove festeggia il bronzo olimpico. Il pugliese racconta da dove nasce la passione per

questo sport:”Ho cominciato a otto anni, in realtà non potevo neanche iniziare. Ho scoperto tutto tramite le giostrine del paese, durante le feste patronali, mentre si sparava ai barattolini. Poi da lì tutto il percorso fino ad oggi”.

