Motori Sport

Formula Uno: pole di Norris davanti a Verstappen a Las Vegas, male le Ferrari

Di

Nov 22, 2025

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Lando Norris si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren e leader del mondiale ferma il cronometro a 1’47″934, battendo di oltre tre decimi Max Verstappen (Red Bull) e un super Carlos Sainz (Williams), inizialmente sotto investigazione e poi “assolto” per un possibile rientro in pista pericoloso ai danni di Lance Stroll (Aston Martin) in Q1. L’intera sessione è stata segnata dalle condizioni insidiose dovute alla pista bagnata. Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari) non sono riusciti a migliorarsi nell’ultimo giro e partiranno, rispettivamente, 5° e 9°. Per la prima volta in carriera, esclusi guasti meccanici, Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, partirà addirittura dall’ultima posizione. Per quanto riguarda la Mercedes, George Russell scatterà dalla quarta casella mentre Andrea Kimi Antonelli dalla diciassettesima, posizioni confermate dopo un’investigazione riguardante la mancata ricezione, da parte della Fia, delle rispettive schede di setup: il team, infatti, è riuscito a dimostrare di aver mandato in tempo la documentazione in via elettronica e che il ritardo nella ricezione è stato dovuto a un problema di sicurezza informatica.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: per la Next Gen doppia trasferta umbra, Ternana e Gubbio in 4 giorni

Nov 22, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, Coppa Davis: l’Italia batte il Belgio 2-0 e va in finale

Nov 22, 2025
Motori Sport

Formula Uno: a Las Vegas brilla Norris, fiducia in casa Ferrari

Nov 21, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Napoli rinasce al Maradona: Atalanta ko, Conte torna a sorridere

Nov 23, 2025
TOP NEWS

Fiorentina-Juve 1-1: Mandragora risponde a Kostic

Nov 22, 2025
TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, no riferimenti a combustibili fossili

Nov 22, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 23 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 22, 2025 Raimondo Bovone