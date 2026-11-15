Tennis: Errani-Paolini da urlo, prima coppia italiana in finale alle WTA Finals

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un’altra pagina di storia del tennis italiano. L’emiliana e la toscana, campionesse olimpiche in carica, sono la prima coppia italiana a qualificarsi per l’ultimo atto delle WTA Finals di doppio, che si stanno disputando sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, nel deserto californiano. Nella notte italiana le azzurre, numero 8 del tabellone, hanno regolato per 6-3 6-4, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic (n.3): nella tarda serata di oggi si giocheranno il titolo con la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend (n.2) che si sono imposte per 7-6(4) 6-3, in un’ora e quaranta minuti, sulla canadese Gabriela Dabrowski e brasiliana Luisa Stefani, le grandi favorite del tabellone. Errani e Paolini erano state l’ottava e ultima coppia a qualificarsi per il torneo grazie alla semifinale a Tokyo, dove poi hanno conquistato il loro primo titolo in stagione. Ma ad Indian Wells, dopo aver dominato il Girone 2, superando per la prima volta in tre partecipazioni la fase round robin, hanno ulteriormente alzato il ritmo. Un crescendo rossiniano quello delle azzurre, che dopo le prime due affermazioni in rimonta, contro Siniakova-Townsend e Bucsa-Melichar Marrinez, hanno vinto in due set e con poca storia sia contro Perez-Schuurs che contro Guo-Mladenovic in semifinale, dove hanno recuperato da 1-4 nel secondo set. “Da quel momento siamo state più aggressive, abbiamo iniziato a spingere di più la palla. Avevamo bisogno di un pò più di energia per riuscirci. Da quel momento l’abbiamo fatto e ha funzionato. Quindi siamo davvero felici”, ha spiegato Paolini nell’intervista a caldo dopo la partita. Le tricolori si giocheranno il titolo con Katerina Siniakova, numero 1 del mondo di doppio a fine stagione per il sesto anno in carriera, e Taylor Townsend, già battute in rimonta nei round robin. “Sarà un match durissimo, anche se le abbiamo già battute nel girone. Dobbiamo credere in noi stesse”, ha sottolineato Errani. “Sono giocatrici straordinarie e giocano un doppio fantastico. Hanno praticamente vinto tutto. Quindi dovremo essere presenti e concentrate su ogni singolo punto, credere in noi stesse e nella possibilità di riuscirci anche noi”, ha aggiunto Paolini. Ma ‘Sarità e ‘Jas’ hanno dimostrato nella loro carriera, soprattutto nei momenti topici, di non essere inferiori a nessuno.

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