Dalla grafite recuperata ai capi per le aziende: la linea che unisce design e benessere di chi li indossa

Dieci anni dopo la prima maglietta tinta con polvere di grafite recuperata, arriva una linea di abbigliamento sostenibile per comunicare i valori delle aziende. A Ecomondo, l’evento internazionale dedicato a Green and Circular Economy, Alisea – azienda di Vicenza specializzata in design circolare e riuso di materiali di scarto – presenta g_tee, g_crew e g_hoodie: una T-shirt e due felpe in cotone organico, tinte e trattate con la grafite recuperata e potenziata g® upgraded recycled graphite. Sono i primi capi di una linea di sviluppo prodotto che Alisea porta avanti direttamente e dedica alle aziende, a chi vuole comunicare attraverso oggetti di design e non attraverso un semplice gadget.

g_pwdr® Technology è il sistema per il trattamento e tintura dei tessuti e della carta che utilizza g® upgraded in sospensione acquosa. La formula è stata sviluppata per minimizzare i consumi di acqua ed energia, utilizzando macchine da tintura di nuova concezione e prodotti chimici certificati, a ridotto impatto ambientale. Il trattamento non dà soltanto il caratteristico grigio: nei test di laboratorio i tessuti trattati hanno mostrato una protezione dai raggi UV con valore UPF 50+ e un abbattimento della carica batterica nelle 24h (con lo Stafilococco Aureus che viene abbattuto del 99% nel poliestere e del 98,75% nel cotone) che rimangono invariati anche dopo ripetuti lavaggi. Il Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara ha valutato il trattamento non irritante su soggetti con cute sensibile.

I capi nascono da cotone organico in Portogallo, tra i distretti europei più apprezzati per l’abbigliamento di fascia alta e per l’attenzione alla responsabilità socio-ambientale. Il trattamento avviene sul capo finito, con la tintura in capo: prima la confezione, poi il colore. Questo permette di lavorare su richiesta, nel colore e nelle quantità che servono, senza rimanenze di capi colorati invenduti. Trattamento e tintura sono realizzati in Italia con prodotti certificati ZDHC, a 50 gradi invece dei 90 di un processo convenzionale. Per questo i capi sono disponibili solo su richiesta e personalizzabili. I tre modelli della capsule sono quelli più richiesti dalle aziende, ma il trattamento può essere applicato anche ad altri capi e ad altri tessuti. Dal 2025 Alisea ha ripreso in mano direttamente lo sviluppo del trattamento e della tintura, ottimizzandoli: la tecnologia, g_pwdr® Technology, è brevettata.