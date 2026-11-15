ACLI: le novità per chi chiede protezione internazionale in Italia

L’Italia inizia l’applicazione del Patto UE Migrazione e Asilo (Decreto Legge 100/2026) introducendo le novità per chi presenta una domanda di protezione internazionale. Le nuove regole modificano le procedure di richiesta asilo e intervengono sul diritto del richiedente di rimanere sul territorio dello Stato, sulla procedura di asilo alla frontiera, individuando i casi in cui la procedura di frontiera diventa obbligatoria, nonché le relative procedure accelerate da parte delle Commissioni territoriali.

La riforma prevede una nuova procedura per la richiesta di protezione internazionale in 3 fasi: manifestazione della volontà, registrazione della domanda e formalizzazione.

La domanda viene considerata presentata con la manifestazione di volontà del richiedente all’Autorità competente. Durante l’istruttoria della domanda saranno rilasciati nuovi documenti identificativi collegati alle diverse fasi della procedura.

Importante: i richiedenti asilo potranno iniziare un’attività lavorativa solo dopo 90 giorni dalla formalizzazione della domanda.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04