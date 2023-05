Domenica 14 maggio “Bimbimbici” & “Bicincittà”, pedalando solidali con “Fondazione Uspidalet”

I rappresentanti di Fiab Alessandria e Uisp hanno deciso di donare per la prima volta il ricavato dell’iscrizione alla manifestazione del 14 maggio, BIMBIMBICI & BICINCITTÀ, alla Fondazione Uspidalet per sostenere il progetto “Respira con me”, ossia l’acquisto di 2 ventilatori polmonari pediatrici per la terapia intensiva dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo.

Il progetto ‘Respira con me’

In Terapia Intensiva Pediatrica, soprattutto per i bimbi in età neonatale, sovente è necessario aiutare il bimbo a respirare: in questi casi, sarebbe meglio che il medico rianimatore avesse al suo fianco un apparecchio come il ventilatore polmonare MAQUET SERVO-U, strumento per la ventilazione polmonare di nuova generazione, che può essere utilizzato sia per la ventilazione non invasiva, sia per l’insufficienza respiratoria più grave.

Inoltre, l’apparecchiatura è in grado di individuare le differenti esigenze tra pazienti che hanno difficoltà respiratorie a causa di infezioni, come le polmoniti, oppure per problemi cardiologici ovvero a causa di un’intossicazione aerea.

I ventilatori polmonari sono utilizzati anche nel decorso post-operatorio, soprattutto nei pazienti più piccoli o che hanno subito interventi chirurgici importanti e che devono essere tenuti costantemente sotto ventilazione meccanica.

Bimbimbici & Bicincinttà

Ritrovo previsto in piazza Santa Maria di Castello per le ore 10 di domenica 14 maggio, con partenza alle ore 10,30 per affrontare un percoso cittadino facile, adatto a tutti, che vedrà la sua conclusione al Parco Carrà. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata.