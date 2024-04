Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì 26 aprile – cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con locali schiarite specie su pianure sud orientali nel pomeriggio. Rovesci o temporali sparsi in maniera intermittente e localizzata, al mattino, in particolare sulle pianure settentrionali. Nel pomeriggio rovesci anche su pianure orientali e occidentali, quota neve n rialzo a 1.300m in giornata. Zero termico in calo sino a 1.400m, poi graduale rialzo sino a 1.700. Venti deboli o localmente moderati in montagna, da sud ovest sulle Alpi e da sud sull’Appennino, in prevalenza deboli da est in pianura. Da segnalare possibili grandinate di piccole dimensioni in corrispondenza dei temporali più intensi. Temperature: in calo le massime, tra 12° e 14°, in aumento le minime, tra 7° e 8º.

Sabato 27 aprile – cielo in prevalenza molto nuvoloso già dal mattino, con nubi in aumento ovunque nel pomeriggio. Precipitazioni deboli diffuse al mattino lungo l’arco alpino e sui settori nord, sparse altrove. Fenomeni in progressiva estensione a tutta la regione con picchi più intensi tra pianure nord e settori alpini, quota neve inizialmente sui 1..200m, in graduale aumento nel pomeriggio sino a 1.700/2.000m. Zero termico in generale aumento. Venti da sud in montagna, deboli in pianura da est. Temperature stazionarie: minime tra 8° e 9º, massime tra 11° e 12º.

Domenica 28 aprile – cielo molto nuvoloso al mattino, con tendenza a maggiori schiarite nel pomeriggio, in serata possibili locali foschie in pianura. Precipitazioni al mattino deboli diffuse, localmente forti sui settori nord occidentali, dal pomeriggio progressiva cessazione dei fenomeni. Zero termico in rialzo sino a 2.600m. Venti moderati da sud sulle Alpi, deboli orientali in pianura. Temperature in aumento: minime tra 11° e 12º, massime tra 15° e 17º.

Prossima settimana – tempo spesso instabile con la possibilità di altri peggioramenti, generale aumento delle temperature.

Manuel Atzori